VIDEO Un elev deschide primul club de antreprenoriat pentru liceeni

Stefan Alexoaie, elevul de la Colegiul Economic "Octav Onicescu", va deschide in toamna, dupa inceperea noului an scolar, primul Club de antreprenoriat dedicat liceenilor din municipiul Botosani. Alexoaie este presedinte al Consiliului Elevilor din Colegiul "Onicescu" si de curand a castigat o finantare de 10.000 de euro la un concurs cu ideei de business. "In toamna il voi deschide si prima data ma voi ocupa eu personal sa vad daca este cerere. Daca cererea este destul de mare voi chema oameni ... citeste toata stirea