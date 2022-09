VIDEO Un tanar antreprenor a intrat in politica. Este cunoscut pentru ca ajuta sute de copii si familii cu haine, mancare, carti si calculatoare

Are un salon de frizerie TOP, este implicat in sute de activitati civice si ajuta mii de persoane, doneaza calculatoare elevilor si in business-ul sau a pregatit profesional la cel mai inalt nivel multi tineri care apoi si-au deschis propria afacere. Acum a intrat in politica si spune ca rolul sau in proiectul politic la care a aderat este sa munceasca pentru a multiplica proiectele din societatea civila pe care le coordoneaza si in alte judete din tara. Este vorba despre antreprenorul Ciprian ... citeste toata stirea