Violonistul Alexandru Tomescu, in turneu cu vioara Stradivarius in Moldova

* seria de concerte este inclusa in agena unui turneu international, care va incepein scurt timp * celebrul instrument va putea fi auzit in concert la Bacau, Botosani, Siret, Suceava si Piatra NeamtTurneul Stradivarius, care include 18 concerte in care violonistul Alexandru Tomescu va interpreta lucrari de J. S. Bach, care initial au fost compuse pentru violoncel, va avea loc in perioada 25 iunie - 16 iulie.Intitulat "Metamorfoze", turneul se va desfasura in 18 catedrale Romano-Catolice, ... citește toată știrea