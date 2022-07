Viorica Dancila, dezvaluiri la Botosani dupa pierderea sefiei Guvernului: Nici Doina, nici Marius nu au dat un telefon / Nimeni nu se astepta ca o sa-l aresteze pe Liviu Dragnea - VIDEO

In toata istoria sa, Romania a avut un singur prim-ministru: Viorica Dancila. A condus Guvernul in perioada 29 ianuarie 2018 - 4 noiembrie 2019, perioada marcata de proteste de strada si de o lupta la baioneta cu Justitia."M-au tradat"Pe 30 iunie, Viorica Dancila a fost invitata la "Botosaneanul TV", emisiune in care a facut mai multe dezvaluiri despre pierderea guvernarii si a alegerilor prezidentiale.Fosta lidera a social-democratilor a relatat ca, doar cu o zi inainte ca in Parlament ... citeste toata stirea