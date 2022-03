Voluntarii americani de la United Aid Foundation au venit sa ajute ucrainenii refugiati la Botosani

Presedintele Consiliului Judetean Botosani, Doina Federovici, a primit astazi o delegatie a asociatiei americane United Aid Foundation, formata din: John Alex (presedinte si membru fondator), Abigail Hayo (membru al boardului de conducere), dr Lisa Heath (medic voluntar) si Alex Drescanu (voluntar originar din Botosani). Cei patru, care au luat contact cu judetul Botosani in timpul misiunilor pe care le-au facut in anii trecuti cu Medical Missions, au venit din nou in judet, de aceasta data ... citeste toata stirea