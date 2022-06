Voucherele sociale, cheltuite pe chipsuri si bauturi racoritoare. Sumele nu vor fi decontate

Voucherele sociale in valoare de 250 lei de la Guvern au ajuns deja in posesia catova zeci de romani, iar unii dintre acestia si-au cumparat chipsuri si bauturi racoritoare, desi sumele sunt destinate doar alimentelor. Ministrul Muncii, Marius Budai, a atras atentia ca acele sume nu vor fi decontate. Oficialul a vorbit si despre ajutorul de 700 lei pentru pensionarii cu venituri mici."Noi am discutat foarte clar cu cei care vor deconta aceste sume ca nu se vor deconta decat daca sunt strict ... citeste toata stirea