Zeci de angajati ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Botosani au protestat, joi la amiaza, impotriva nivelului scazut al salariilor.Functionarii CJAS au intrerupt activitatea si au iesit in fata institutiei, manifestandu-si nemultumirea fata de dezinteresul Guvernului de a rezolva problema salarizarii in sistemul bugetar."Din 2018 nu s-au majorat salariile in sistem. Noi am cerut uniformizarea salariilor la nivel national cu cele de la Casa Nationala, asa cum e si la alte ... citeste toata stirea