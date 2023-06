Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii 'Mihai Eminescu' va organiza, in perioada 13-16 iunie, Zilele Eminescu, cu prilejul implinirii a 134 de ani de la moartea marelui poet.Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutia de cultura din subordinea Consiliului Judetean, manifestarile vor incepe pe 13 iunie cu 'Festivalul de debut', la care participa poeti care au debutat editorial in 2022 si sunt inscrisi in concursul pentru Premiul National de Poezie 'Mihai Eminescu'- Opus ... citeste toata stirea