Zilele Eminescu, editia iunie 2022, la Memorialul Ipotesti

Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii "Mihai Eminescu" organizeaza, in perioada 15-17 iunie 2022, editia din iunie a Zilelor Eminescu. Manifestarile debuteaza pe 15 iunie la ora 12.00, cu un Te Deum la Bisericuta familiei Eminovici si depuneri de flori la bustul poetului. Incepand cu ora 13.00, in Sala de expozitii temporare "Horia Bernea", se va desfasura ceremonia de acordare a Premiului pentru promovarea operei eminesciene. Premiul se acorda in baza deciziei unui juriu national ... citeste toata stirea