Sursa: Marius HonceriuOrasul Flamanzi va fi in sarbatoare in perioada 20-21 august si va sarbatori Zilele Orasului prin concerte, concurs de pescuit si concurs de Miss&Mister. Primaria Flamanzi organizeaza in cadrul ZILELOR ORASULUI FLAMANZI", in data de 20.08.2022, concurs de pescuit la iazul Ivascoaia. Inscrierile se pot face in perioada 08.08.2022 - 19.08.2022 la nr. de telefon 0741 968698 - dl Guraliuc Constantin. Concursul se va desfasura pe parcursul a 8 ore in intervalul orar 06:00 -14: ... citeste toata stirea