ZIUA LIMBII ROMANE marcata printr-o expozitie la Memorialul Ipotesti

Cu ocazia Zilei Limbii Romane, pe 31 august 2022, Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii Mihai Eminescu, invita vizitatorii la expozitia Ilustratori ai operei eminesciene in editii Eminescu. In expozitia, amenajata in sala Horia Bernea, pot fi vazute copii ale copertelor primelor editii Eminescu, o selectie din editiile Eminescu ilustrate, inclusiv o selectie din cartile postale Leonard Salmen, primul ilustrator al poemelor lui Mihai Eminescu. In completarea acestora, pe langa ... citeste toata stirea