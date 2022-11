Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie, sarbatorita la Saveni si prilej de rememorare a Marii Uniri din 1918

Orasul Saveni sarbatoreste de 1 Decembrie Ziua Nationala a Romaniei, prilej de sarbatoare si rememorare a Marii Uniri din 1918. ,,1 Decembrie, Ziua nationala a Romaniei, este ziua in care sarbatorim unirea tuturor romanilor, iar la Saveni vrem sa fim un exemplu de unitate si iubire, prin implicarea activa in societate si organizarea evenimentelor frumoase in astfel de zile cu semnificatii profunde. Spiritul romanesc va fi prezent in tot orasul si sper ca toti locuitorii sa simta emotia acestei ... citeste toata stirea