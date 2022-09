Hidroplasto Botosani incepe exporturile in Ucraina

Compania botosaneana Hidroplasto SRL, condusa de omul de afaceri Catalin Silegeanu, incepe de saptamana viitoare sa livreze catre parteneri din Ucraina. Razboiul din tara vecina nu a intrerupt productia in zonele inca neatinse de razboi, dar chiar si in cele care au fost supuse bombardamentelor in urma cu cateva luni acum viata economica s-a adaptat situatiei si se merge mai departe. Firma Hidroplasto a incheiat un contract de furnizare a macinaturii din PVC reciclat cu o firma din Dnipro, ... citeste toata stirea