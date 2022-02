Antreprenorul Ciprian Andronache, fondatorul Frizeriei La Brici, a facut o analiza a cauzelor care tin Botosani si Moldova in subdezvoltare. 30% din forta de munca este peste hotare. Ca si comparatie, Cluj are studenti cat are Botosani contracte de munca.83.000 de pensionari din Botosani au cea mai mica pensie din Romania 3% din investitiile straine sunt la noi, in Moldova, Ardealul are 23% pentru ... citeste toata stirea