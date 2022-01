Produsele celor mai mari trei fabrici de lactate din judetul Botosani, Lacto Solomonescu, Five Continents si Vlasie Company, sunt expuse in aceeasi vitrina in magazinele retailerului german Kaufland. O vitrina frigorifica fara plina cu cascaval, branzeturi maturate, produse din lapte de capra, iaurturi, sana, kefir, lapte batut, unt arata diversitatea liniilor de productie a celor ... citeste toata stirea