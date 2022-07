VIDEO Lacto Solomonescu, 30 de ani de la infiintare! Secretul unui brand 100% romanesc: traditie, tehnologie, implicare sociala

Se spune ca experienta, combinata cu pasiune si implicare, reprezinta calea sigura spre succes. Reteta se aplica perfect in cazul brandului Lacto Solomonescu, o companie care in 2022 aniverseaza 30 de ani de la infiintare. Un drum deloc usor, dar plin de reusite, care i-au adus firmei din Botosani atat faima locala, cat si recunoastere la nivel national si chiar international. Din 1992 pana acum, Lacto Solomonescu a devenit sinonim cu excelenta in afaceri, cu dezvoltarea durabila a unei ... citeste toata stirea