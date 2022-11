Frumoasa Eugenie Bouchard a încheiat sezonul de tenis și a plecat în vacanță, alegând o destinație exotică din Caraibe, cum este Turks and Caicos.

Canadianca termină anul pe locul 323 mondial, cu șase victorii și 9 înfrângeri în sezonul în care a revenit pe teren după 18 luni.

În ciuda rezultatelor slabe, Genie rămâne una dintre cele mai populare jucătoare din WTA, exploatându-și la maximum calitățile fizice, care îi aduc în continuare bani frumoși din publicitate.

Acum, Bouchard a plecat în vacanță de unde a postat câteva fotografii, cu mesajul On vacay, don’t text (În vacanță, nu-mi scrieți).

Răspunsul fanilor nu s-a lăast așteptat, unul dintre ei taxând-o pe canadiancă: It’s only a matter of time until Onlyfans (E doar o chestiune de timp până la Onlyfans), făcând aluzie la pozele sportivei care ar putea face bani frumoși pe platforma adulților.

