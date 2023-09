Bouchard, ironie la adresa lui Halep după verdictul pentru dopaj: "Asta mi s-a spus"

Jucătoarea canadiană Eugenie Bouchard a recționat în urma deciziei de suspendare pentru patru ani din viația sportivă a Simonei Halep.

Bouchard, învinsă de patru ori de Simona Halep, a avut o reacție ironică pe twitter după suspendarea româncei.

"Mi s-a spus să nu dau niciun tweet azi", a scris Bouchard pe platforma X, fosta Twitter.

La comentariul "Dopajul este răspândit în tenis, dar nimeni nu vrea să spună nimic", Bouchard a răspuns cu trei emoticoane de aprobare.

Bouchard și Halep s-au întâlnit de cinci ori, 4-1 pentru Simona. Eugenie a repurtat o singură victorie mare, 7-6, 6-2 în semifinale la Wimbledon 2014.

I was told not to tweet today 🫢