Bouchard, fermecată de România: ce a scris pe Twitter jucătoarea din Canada

Chiar dacă a jucat puțin la Transylvania Open, Eugenie Bouchard a rămas plăcut impresionată de locurile vizitate și de oamenii întâlniți.

"M-am simțit extraordinar (în afara accidentării). Abia aștept să mă întorc!", a spus Bouchard pe Twitter.

Eugenie Bouchard (28 de ani, nr 443 WTA) a abandonat după primul set disputat în cadrul meciului cu jucătoarea ucraineană Anhelina Kalinina (25 de ani, nr 45 WTA), contând pentru primul tur al turneului WTA Transylvania Open.

Bouchard pierduse primul set cu 3-6.

Anhelina Kalinina, favorita nr 2 a turneului de la Cluj, va juca în turul secund împotriva unei sportive din Belgia, venită din calificări, Ysaline Bonaventure (28 de ani, nr 126 WTA).

I had such a great time (besides the injury) - I can’t wait to be back! https://t.co/PjwZOaaQ9g