FCSB a pierdut un titular chiar înaintea începerii sezonului

FCSB se confruntă cu probleme de lot chiar înaintea începerii noului sezon, programată la 15 iulie.

Conform managerului Mihai Stoica, vice-campioana nu se va putea baza pe serviciile fundașului Rachid Bouhenna, venit de la CFR Cluj, care a suferit o întindere la antrenamente.

”Bouhenna are o întindere, 2-3 săptămâni va lipsi. Nu o să fie la primele meciuri şi nici în prima etapă. La un final de antrenament, la Oaidă, în alunecare, a simţit ceva. A făcut o ecografie, n-a simţit nimic, a făcut un antrenament normal şi abia după a zis că s-a simţit ceva. Două trei săptămâni trebuie să stea. E doar o întindere, e de gradul 2.

A vrut să meargă în Serbia. Acolo este doamna aia bună care are o singură chestie deosebită, că apăratura este la fel de înalt nivel, are un gel, nu se ştie de ce, are ceva ingrediente secrete care fac ca curentul electric să fie condus spre zone respectivă mult mai uşor. Este excepţional, ajunge repede spre zone mai în profunzime. A vindecat jucători mulţi”, a spus Mihai Stoica la orangesport.ro.

Bouhenna va lipsi la meciul din prima etapă, contra celor de la U Cluj, dar și la debutul echipei în cupele europene.

FCSB va juca pe 21/28 iulie cu învingătoarea dintre Saburtalo (Georgia) și Partizani (Albania)

