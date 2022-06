Cum și-a dat seama Cristi Boureanu că Valentina Pelinel îl înșela cu Cristi Borcea. "Femeia alege, poți să te dai peste cap"

Cristian Boureanu, fostul soț al Valentinei Pelinel, dezvăluie lucruri neștiute despre mariajul cu fostul model și povestește cum a aflat că ea îl înșela cu Borcea.

Invitat la podcastul lui Măruță, Boureanu a spus cu lux de amănunte despre relația dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea.

Fostul șef al lui Dinamo ar fi trăit o poveste de dragoste cu actuala soție încă de pe vremea când era nevasta lui Boureanu.

"Până la urmă toți greșim. Pe Valentina am iertat-o. Nu am știut ce s-a întâmplat. Am aflat mai târziu că ei de prin 2011 au început să aibă o relație. Nu mă mai interesa.

Pe plajă în prima zi, îmi aduc aminte că i-am spus Valentinei, m-am uitat la ea și i-am zis: Vezi că ăsta vrea să te....și nevastă sa se dă la mine. A zis: Nu există, ești tâmpit, că ești prost. Femeia alege, poți să te dai peste cap, noi facem pe cocoșii, ne încordăm, ea a ales demult", a spus Cristian Boureanu la podcastul lui Cătălin Măruță.

Boureanu și Valentina Pelinel au divorțat după un mariaj de 7 ani.

Fostul politician nu a avut noroc nici la prima căsătorie, soția înșelându-l cu nașul cuplului, fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vlădescu.