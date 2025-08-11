Box office: Horrorul „Weapons” debutează cu succes și încasează 42,5 milioane de dolari, iar comedia „Freakier Friday” nu dezamăgește

Weapons înregistrează un succes în box office FOTO: IMDB

„Weapons”, un film de groază despre un grup de copii dispăruți, și „Freakier Friday”, o comedie despre o experiență bizară, au dat o lovitură puternică la box office în acest weekend. Vânzările de bilete au crescut pe măsură ce sezonul filmelor de vară se apropie de sfârșit, scrie Variety.

Filmele au ocupat primele două locuri în clasament, „Weapons” debutând cu încasări de 42,5 milioane de dolari, iar „Freakier Friday” cu 29 de milioane de dolari.

Campionul weekendului trecut, filmul Disney și Marvel „The Fantastic Four: First Steps” a fost detronat la box office, câștigând 15,5 milioane de dolari în al treilea weekend de la lansare și clasându-se pe locul al treilea. După ce a început în forță cu venituri de 117,6 milioane de dolari, filmul a coborât în clasament în weekendurile următoare, scăzând cu peste 67% în al doilea weekend și cu încă 60% în ultimul weekend. Filmul cu supereroi a avut încasări de 230 de milioane de dolari pe piața internă și va câștiga probabil mai puțini bani decât „Superman”, cea mai recentă adaptare a benzilor desenate de la rivalul său DC Films.

„Weapons” este continuarea scenaristului și regizorului Zach Cregger la „Barbarian”, care a fost lansat de 20th Century Studios în 2022 și a câștigat 45,4 milioane de dolari. Cel mai recent film al lui Cregger îi are în distribuție pe Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Benedict Wong și Amy Madigan.

Disney a lansat „Freakier Friday”, o continuare a filmului de succes din 2003 „Freaky Friday”, cu vedetele originale Jamie Lee Curtis și Lindsay Lohan în rolul unei mame și al unei fiice care se trezesc captive una în corpul celeilalte. Cu un buget de producție de 42 de milioane de dolari, filmul de familie are un start puternic. Atât „Weapons”, cât și „Freakier Friday” au beneficiat de recenzii bune, obținând calificativele „A-”, respectiv „A” de la CinemaScore.

Pe locul al patrulea, Universal și DreamWorks Animation „The Bad Guys 2” a adunat 10,4 milioane de dolari în al doilea weekend, o scădere de 53% față de debut. Astfel, totalul încasărilor pentru sequel-ul animat ajunge la nivel național la 43,4 milioane de dolari. Predecesorul său și-a încheiat parcursul cu 97 de milioane de dolari în America de Nord.

„The Naked Gun”, ultima lansare a Paramount, după ce achiziția studioului de către Skydance s-a încheiat la începutul acestei săptămâni, a completat top cinci. Satira de acțiune, în care joacă Liam Neeson și Pamela Anderson, a strâns 8,3 milioane de dolari în al doilea weekend, ajungând la 33 de milioane de dolari în America de Nord.

