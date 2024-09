Momentul în care Anthony Joshua este pulverizat în ring. Marele campion a fost făcut KO în fața a 96.000 de spectatori VIDEO

În fața a 96.000 de fani ai boxului, pe stadionul Wembley, englezii Daniel Dubois și Anthony Joshua au oferit un meci de box exploziv.

Daniel Dubois, londonezul de 27 de ani, l-a dominat pe Anthony Joshua, pe care l-a trimis la podea de patru ori în cinci runde înainte de a-i aplica lovitura decisivă.

Daily Mail scrie că Dubois l-a mâncat de viu pe Joshua, pugilistul de 34 de ani care spera să devină pentru a treia oară campion mondial.

"Are you not entertained?" ("Nu vă distrați?") le-a strigat Dubois fanilor la final, iar spectatorii s-au dezlănțuit în aplauze.

Daniel și-a păstrat centura IBF și l-a trimis pe Joshua la pensie.

Meciul a fost plătit cu bani grei de șeicii din Arabia Saudită, iar imnul acestei țări s-a auzit pe Wembley, alături de God Save the King, înainte ca Michael Buffer să rostească celebrul Ready to Rumble.

DANIEL DUBOIS KOs ANTHONY JOSHUA 😱😱 OH MY. (via @DAZNBoxing)pic.twitter.com/9MnNcGhZ8L — Bleacher Report (@BleacherReport) September 21, 2024

