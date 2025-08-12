Reguli noi în box. Schimbările, cauzate de decesul a doi sportivi

Imagine din timpul unui meci de box. Foto: Pixabay

Forurile japoneze de box au anunțat, marți, că vor introduce reguli mai stricte privind pierderea în greutate pentru a preveni deshidratarea, în urma decesului recent al doi pugiliști.

Asociația japoneză de box profesionist (JPBA), Comisia japoneză de box (JBC) și proprietarii de săli de sport au decis să introducă teste de urină pentru a măsura deshidratarea și reguli mai stricte privind pierderea rapidă în greutate de către boxeri, a declarat Tsuyoshi Yasukochi, secretarul general al JBC.

Măsurile vin ca urmare a deceselor boxerului Shigetoshi Kotari la categoria super-pană și a boxerului Hiromasa Urakawa la categoria ușoară, ambii în vârstă de 28 de ani, la câteva zile după ce au fost supuși unor intervenții chirurgicale pe creier în urma rănilor suferite în lupte separate la sala Korakuen din Tokyo pe 2 august.

Cauza exactă a morții boxerilor nu a fost încă stabilită, dar, potrivit Asociației Mondiale de Box, deshidratarea cauzată de pierderea rapidă în greutate poate fi un factor care face creierul mai vulnerabil la hemoragie. Oficialii au decis „să ia toate măsurile posibile pentru a se asigura că moartea celor doi boxeri nu este în zadar”, a declarat Yasukochi.

Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală
Dramă în lumea boxului. Pugiliștii au murit după ce au luptat în aceeași gală
Doi boxeri japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media,...
