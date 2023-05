Box: Saul "Canelo" Alvarez şi-a păstrat titlurile la categoria supermijlocie. Intrare în scenă spectaculoasă VIDEO

Saul "Canelo" Alvarez şi-a păstrat titlurile WBA, WBC, WBO, IBF la categoria supermijlocie, învingându-l prin decizie unanimă pe challengerul John Ryder, sâmbătă, în oraşul său natal Guadalajara, în faţa a 55.000 de spectatori.

Campion incontestabil al categoriei, mexicanul în vârstă de 32 de ani are acum 59 de victorii (dintre care 39 înainte de limită, două remize şi două înfrângeri) la activ.

Britanicul a fost trimis de două ori la podea şi a înregistrat a şasea înfrângere în 38 de meciuri.

Alvarez s-a impus prin decizia arbitrilor-judecători: 120-107, 118-109, 118-109.

Canelo just walked out to a 150 member mariachi band in his return to Mexico. Scenes. #CaneloRyder pic.twitter.com/EH6tjUOFMZ