Box: Daniel Dubois a organizat o mare petrecere la el acasă, cu câteva ore înainte de meciul său cu Usyk, pierdut prin KO

Tatăl lui Daniel Dubois a organizat o mare petrecere la domiciliul boxerului britanic în după-amiaza dinaintea meciului cu Oleksandr Usyk, relatează presa engleză. Dubois a pierdut meciul prin KO în runda a cincea.

Potrivit presei britanice, printre care Time și Daily Mail, pugilistul britanic a participat la o petrecere la el acasă cu câteva ore înainte de meciul pentru titlul de campion mondial reunificat (WBA, WBC, WBO, IBF) la categoria grea, sâmbătă, pe Wembley.

Centura i-a revenit în cele din urmă ucraineanului, care s-a impus prin KO în repriza a cincea.

Petrecerea a fost organizată de tatăl lui Daniel Dubois, Stanley, care gestionează îndeaproape cariera fiului său. În total, 70 de persoane au fost invitate sâmbătă după-amiază la locuința boxerului britanic din Essex (nord-estul Londrei).

Videoclipuri de la petrecere au fost difuzate pe rețelele de socializare. Acestea îl arată pe un Daniel Dubois zâmbitor printre mulțimea de invitați.

