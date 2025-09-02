Decizie neașteptată a campioanei olimpice, după ce a efectuat testul de feminitate

Pugilista taiwaneză Lin Yu-ting, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, nu va participa la Campionatele Mondiale care încep joi în Marea Britanie, a anunţat, marţi, Federaţia Taiwană de Box, deşi a efectuat testul genetic obligatoriu, potrivit antrenorului său.

Aceasta a indicat, de asemenea, că a transmis rezultatele testului federaţiei internaţionale World Boxing şi că nu a primit niciun răspuns, a raportat luni seara agenţia de presă taiwaneză Central News Agency. Marţi, aceasta a confirmat că Lin Yu-ting „nu va participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool”, fără a oferi mai multe detalii.

Cu toate acestea, campioana olimpică în vârstă de 29 de ani a acceptat să se supună testului genetic obligatoriu, a declarat antrenorul său, Tseng Tzu-chiang. Conform noii politici a World Boxing, sportivii cu vârsta peste 18 ani trebuie să se supună unui test genetic PCR pentru a determina sexul lor la naştere, pentru a putea participa sau nu la competiţiile organizaţiei create în 2023.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Lin Yu-ting şi pugilista algeriană Imane Khelif au fost ţinta unor atacuri şi a unei campanii de dezinformare care le punea la îndoială feminitatea. Ele au câştigat medalia de aur în categorii de greutate diferite.

Ele fuseseră excluse din Campionatele Mondiale 2023 ale Asociaţiei Internaţionale de Box Amator după ce nu au trecut testul de feminitate conform IBA, dar Comitetul Olimpic Internaţional (COI) le-a permis să participe la Jocurile Olimpice de la Paris, considerându-le victime ale unei „decizii bruşte şi arbitrare a IBA”.

World Boxing va organiza, de asemenea, probele de box la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, după ce a fost recunoscută provizoriu de CIO.

