Cum s-a încheiat meciul de box dintre Floyd Mayweather și John Gotti III, nepotul celebrului mafiot american

Fostul campion mondial american la box Floyd Mayweather, neînvins într-o carieră de aproape 20 de ani, l-a dominat, sâmbătă seară, pe John Gotti III, într-un meci demonstrativ disputat la Ciudad de Mexico.

În faţa unei săli pline, Mayweather, în vârstă de 47 de ani şi retras oficial din 2017, a demonstrat că nu şi-a pierdut talentul după o carieră în care a înregistrat 50 de victorii în tot atâtea meciuri.

La rândul său, John Gotti III, 31 de ani, nepotul lui John Gotti, naşul unei familii mafiote, mort în închisoare în 2002, a provocat uneori furia publicului din cauza lipsei de spirit de luptă şi a fost chiar fluierat în runda a cincea.

Acesta a fost cel de-al doilea meci demonstrativ dintre cei doi americani. Primul, în iunie 2023, în Florida, a fost foarte tensionat şi a fost întrerupt de arbitru în runda a şasea.

Deşi meciul s-a desfăşurat la limită de această dată, au existat unele confuzii, în special în runda a doua, când arbitrul panamez, Hector Afu, a părăsit ringul, deranjat de acţiunile lui „Money” Mayweather. Un alt arbitru, mexicanul Alfredo Uruzquieta, a fost cel care a încheiat lupta.

Fiind un meci demonstrativ, şi chiar dacă Mayweather a dominat în mare măsură, nu a existat un câştigător oficial.

Tension is rising 👀#MayweatherGotti | Aug 24 | Live on DAZN: click link in bio to buy pic.twitter.com/CGFn2ht37X