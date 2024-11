Cum s-a terminat meciul de box dintre Mike Tyson și Jake Paul. Fanii au fost revoltați

Youtuberul Jake Paul l-a învins pe legendarul pugilist Mike Tyson prin decizie unanimă, câștigând vineri, în Texas, o luptă între generații la categoria grea, care nu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor.

Meciul dintre Paul, în vârstă de 27 de ani, influencer pe rețelele de socializare, devenit boxer, și Tyson, în vârstă de 58 de ani, fost campion la categoria grea, a fost transmis în direct pe Netflix și s-a desfășurat în fața unei arene pline la AT&T Stadium din Arlington.

Un arbitru-judecător a acordat un scor de 80-72, iar doi arbitri-judecători au considerat că Paul a câștigat cu 79-73.

Organizatorii au subliniat caracterul profesionist al meciului, care a avut loc cu aprobarea comisiei texane responsabile cu licențierea luptelor de box, pentru 8 runde de 2 minute, în loc de 12 runde de 3 minute, utilizate adesea de profesioniști.

„Mike Tyson, ooo, ce onoare. Să-l aplaudăm pe Mike, cel mai mare. Nu am fi aici fără el, acest om este o icoană. Este o onoare să mă pot lupta cu el. A fost o luptă foarte grea. Mă așteptam să fie. A fost exact ceea ce am crezut. Unul dintre cei mai mari care au făcut-o vreodată. O legendă”, a spus Paul după meci.

Meciul a fost transmis în direct pe Netflix, însă mulți utilizatori au avut probleme în a accesa conținutul, iar fanii și-au exprimat furia pe rețelele sociale.

Seriously @netflix should be embarrassed right now. As soon as people actually want to use their service, THIS IS WHAT WE GET. pic.twitter.com/cVoKkRd5aX