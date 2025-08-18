Cine este „Lamine Yamal” al boxului. Are 20 de ani și îi amenință supremația lui Usyk

Autor: Iosif Pintilie
Luni, 18 August 2025, ora 14:47
293 citiri
Cine este „Lamine Yamal” al boxului. Are 20 de ani și îi amenință supremația lui Usyk
Moses Itauma. Foto: X / @nidcom_gov

Greul britanic Moses Itauma, de 20 de ani, este noua tânără speranță a boxului mondial. El a reușit să câștige, la Riyadh, în Arabia Saudită, un meci prin KO. Nimic impresionant până aici, însă a fost al 11-lea KO, din 13 lupte.

El l-a învins pe Dillan Whyte, în prima rundă. Adversarul său are un CV bun: 31-4, ceea ce face și mai impresionantă victoria. Plus că era cu 17 ani mai mare, având 37 de ani.

Antrenorul lui, celebrul Turki Alashikh, a reacționat după victoria elevului său, spunând că îl așteaptă pe Usyk în ring: „Acum vreau să-l văd pe Usyk împotriva lui Itauma. Asta e lupta”.

Itauma este un stângaci britanic. Tatăl său este nigerian, iar mama lui este din Slovacia. El este liderul clasamentului WBO. Următoarea luptă ar putea fi cu Joseph Parker, pentru a cuceri titlul mondial WBO.

#box, #moses itauma, #usyk , #box
