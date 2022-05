România a pierdut medalia de aur la Mondialul de box feminin: ”Prea se continuă cu măgăriile astea”

Antrenorul lotului de senioare al României, Adrian Lăcătuş, a rămas cu un gust amar după finala pierdută de Lăcrămioara Perijoc (cat. 54 kg), vineri, la Mondialele de box feminin de la Istanbul, considerând decizia nedreaptă şi care nu a putut fi nici măcar contestată din cauza regulamentului acestei competiţii.

''Am ajuns în cameră de la sală şi tot caut să găsesc, poate sunt prea subiectiv, măcar o repriză în care Perijoc a pierdut. Pentru mine este clar că toate cele trei reprize au fost câştigate de ea. Am un gust amar, pentru că este vorba de munca acestui copil, a noastră, a tuturor.

Nu se poate, prea se continuă cu măgăriile astea la nivel internaţional şi atunci dau dreptate Comitetului Internaţional Olimpic, care încearcă să ia măsuri contra lor şi nu reuşeşte. Mă doare sufletul, ştiu cât a muncit Lăcrămioara, dar asta este. Ea a avut o tragere (la sorţi) extraordinar de grea, a întâlnit toate adversarele puternice, asta spun ei că a fost o tragere la sorţi cinstită. A avut meci de meci ca o finală şi azi în finală au făcut aşa cum au vrut ei'', a declarat Adrian Lăcătuş pentru AGERPRES.

Perijoc, 28 ani, campioană europeană în 2019, a fost învinsă la puncte cu o decizie partajată (3-2) de turcoaica Hatice Akbaş, dominată evident în toate cele trei reprize.

Lăcătuş a încercat să facă o contestaţie împotriva rezultatului, dar fără succes: ''Acum ceva timp am venit de la Campionatul European de tineret, acolo se putea face contestaţie, aici am fost anunţaţi de la început că nu se poate. După meci am fost la delegaţi şi am spus că vrem să facem contestaţie, dar mi s-a spus că am fost deja anunţaţi şi nu se poate face contestaţie. Nu am putut să facem nimic, mă doare sufletul. E vorba de ani de muncă, e păcat, fetele astea au muncit extraordinar de mult. Sunt de atât timp antrenor şi m-am săturat de măgăriile unora, trebuie s-o spun, pentru că nu mai suport. Arbitrii fac legea, iar o parte dintre ei nu au luat niciun pumn în cap''.

Perijoc a fost condusă după prima repriză cu 4-1, a câştigat a doua repriză, dar ultima a fost decisă în favoarea turcoaicei.

''Noi comunicăm foarte bine, Lăcrămioara a ştiut de scor la fiecare repriză, nu s-a speriat că era condusă cu 4-1 după prima repriză, deşi eu vedeam un 3-2 pentru noi. Dar, ea a luptat în continuare, a câştigat repriza a doua, iar în repriza a treia am fost daţi învinşi'', a adăugat Lăcătuş.

România a aliniat un lot de cinci sportive la startul competiţiei, dar Steluţa Duţă (cat. 48 kg/CSA Steaua), Eugenia Anghel (cat. 50 kg, SCM Craiova), Claudia Nechita (cat. 57 kg, CSA Steaua) şi Alexandra Petcu (cat. 81 kg/CSA Steaua) au părăsit deja turneul. Antrenorii lotului naţional de senioare sunt soţii Adrian şi Mihaela Lăcătuş.

Perijoc va obţine pe lângă medalia de argint şi un cec de 50.000 dolari pentru performanţa de la Istanbul. În drumul către finală, pugilista suceveană le-a învins pe taiwaneza Wen-Hsiao Huang, campioană mondială en titre, irlandeza Niamh Chloe Fay şi kazaha Dina Jolaman, campioană mondială în 2019 şi campioană en titre a Asiei.