Supermeci de box la Las Vegas: "lupta anului", o partidă care va rămâne în memoria istoriei acestui sport VIDEO

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 10:05
400 citiri
Supermeci de box la Las Vegas: "lupta anului", o partidă care va rămâne în memoria istoriei acestui sport VIDEO
Terence Crawford FOTO X Netflix

Lupta anului dintre marele campion mexican Saul Canelo Alvarez şi americanul Terence Crawford a fost câştigată de acesta din urmă, duminică dimineaţă, la Las Vegas.

După o decizie unanimă a judecătorilor, Crawford (37 de ani) a devenit primul campion incontestabil la supermijlocie din trei categorii diferite în era celor patru centuri.

În faţa a 70.000 de fani înfocaţi ai lui Alvarez, prezenţi la Allegiant Stadium, Crawford - care a urcat două categorii de greutate - a oferit o lecţie de box, subliniindu-şi statutul de star al boxului.

Neînvinsul boxer de 37 de ani din Ohio şi-a etalat întregul arsenal de abilităţi, apărare, putere şi sincronizare, lăsându-l pe Alvarez, în vârstă de 35 de ani, în aşteptarea ultimului gong şi reducând la tăcere publicul partizan.

În ciuda faptului că arbitrii au acordat un scor mai strâns decât se aştepta - 116-112, 115-113, 115-113 - verdictul a încununat o performanţă decisivă, pe cea mai mare scenă, care va rămâne mult timp în memoria istoriei acestui sport.

„Nu sunt aici din întâmplare”, a declarat Crawford, deţinător al titlurilor WBA (Super), WBC, WBO şi IBF la categoria supermijlocie.

În ciuda victoriei, luptătorul din Omaha nu a exclus posibilitatea de a se retrage după cea de-a 42-a victorie consecutivă la profesionişti.

„Nu ştiu, trebuie să stau de vorbă cu echipa mea şi vom discuta despre asta”, a adăugat el.

Luptând în weekendul Zilei Independenţei Mexicului, Alvarez – care pierde pentru a treia oară în cea de-a 68-a sa luptă – şi-a pus în joc statutul, mândria şi speranţele unei naţiuni, dar s-a confruntat cu un mare luptător al generaţiei sale.

"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara,...
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ionuț Moșteanu: „Rusia ne-a provocat. România poate doborî dronele rusești care intră în spațiul nostru aerian”
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a făcut noi clarificări privind incidentul cu drona rusească interceptată în spațiul aerian românesc. Ministrul a precizat că normele și procedurile...
#box, #Terence Crawford, #Saul Canelo Alvarez, #Las Vegas, #Centuri , #stiri din sport
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gica Hagi a zis "Da" si revine! Prima reactie: "Ma duc cu drag. Am acceptat-o pentru ca sunt liber"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, obligat să câștige următoarele meciuri! Partida care i-ar putea fi fatală
  2. Surpriză la Mondialele de atletism: sportiva care nu știa că a câștigat o medalie. Imagini emoționante VIDEO
  3. Supermeci de box la Las Vegas: "lupta anului", o partidă care va rămâne în memoria istoriei acestui sport VIDEO
  4. "Să fie dat afară!" E scandal mare în Italia, după ce Interul lui Chivu a pierdut cu 4-3
  5. Evoluție superbă pentru gimnasta din România, calificată cu prima notă în finală la Cupa Mondială
  6. România, prezență "simbolică" la Mondialele de atletism: încă o dată suntem departe de finală
  7. Jucătoarea de tenis din România, 0-6 în finala de la San Sebastián. Cu câți bani s-a ales
  8. Decizia de neînțeles a italianului Mandorlini: bătaie de joc la adresa lui Deac?
  9. Surpriză: CFR Cluj, încurcată de „lanterna roșie”. Debut de coșmar pentru Marcus Coco. Ce s-a întâmplat cu Zouma și Isalami
  10. PSV se descurcă fără Dennis Man. Cinci goluri marcate în ultima etapă