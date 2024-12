Bătălia nervilor: Tyson Fury şi Oleksandr Usik, faţă în faţă timp de 11 minute la tradiţionala întâlnire dinaintea meciului

Britanicul Tyson Fury şi ucraineanul Oleskandr Usik s-au confruntat din priviri timp de 11 minute, joi, la Riad, cu ocazia tradiţionalei conferinţe de presă dinaintea meciului care are ca miză cele trei centuri cu diamante la categoria grea (WBA, WBO şi WBC) deţinute de boxerul ucrainean, relatează AFP.

În faţa numeroaselor camere de televiziune, Usik şi Fury s-au fixat ochi în ochi, la doar câţiva centimetri unul de altul, majoritatea timpului în tăcere, înainte de a fi necesară separarea lor.

Învins la puncte de Usik în luna mai, în urma unei decizii partajate a arbitrilor judecători, Fury va avea ocazia să se răzbune pentru acest eşec sâmbătă seara la Riad. Graţie victoriei sale în faţa lui Fury, în primul meci, disputat tot la Riad, ucraineanul a reuşit să unifice cele patru titluri la categoria grea, o performanţă care nu a mai fost realizată de 25 de ani, dar a abandonat între timp centura de campion al versiunii IBF, recuperată de britanicul Daniel Dubois.

"Am vorbit destul. Am vorbit şi glumit toată cariera mea", a declarat Fury la conferinţa de presă care a avut loc la VIA Riad, un centru comercial de lux din capitala saudită.

"De această dată, sunt serios. Vreau să fac pagube mari aici sâmbătă seară. Vreau să provoc multă durere", a spus Fury.

La rândul său, Usik a refuzat să intre în jocul provocărilor verbale. "Totul se va juca sâmbătă seară", a spus el.

În vârstă de 37 de ani, Usik numără 22 de victorii în tot atâtea meciuri, în timp ce Fury, alias "Gypsy King" are un bilanţ de 34 de victorii, un egal şi o înfrângere.

