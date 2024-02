Meciul anului din boxul profesionist, amânat. Ce s-a întâmplat cu Tyson Fury FOTO

Meciul la categoria grea dintre Tyson Fury şi Oleksandr Usik a fost amânat după ce Fury a suferit o tăietură deasupra ochiului drept în timpul antrenamentului, au anunţat vineri promotorii Queensbury Promotions într-un comunicat, potrivit Reuters.

Confruntarea, programată pentru 17 februarie la Riad, conta pentru unificarea centurii WBC a lui Fury cu centurile WBA, IBF, WBO şi IBO ale lui Usik şi urma să îl încoroneze pe primul campion unificat de box la categoria grea de după 1999.

"Sunt absolut devastat având în vedere că m-am pregătit atât de mult timp pentru acest meci şi am fost într-o formă excelentă. Îmi pare rău pentru toţi cei implicaţi", a declarat Fury într-un comunicat.

"După ce medicii vor evalua situaţia ochiului lui Tyson, vom avea o idee mai bună despre perioada de recuperare necesară", a declarat un purtător de cuvânt al Queensbury promotions.

Fury, în vârstă de 35 de ani, a câştigat titlul de campion WBC după ce l-a învins pe Deontay Wilder în februarie 2020, în timp ce Usik, în vârstă de 37 de ani, şi-a câştigat centurile după ce l-a învins pe Anthony Joshua în septembrie 2021. Ambii pugilişti sunt neînvinşi în cariera lor la profesionişti.

The cut that forced Tyson Fury to pull out of the Oleksandr Usyk fight 😳 pic.twitter.com/Vo3MlznFjL