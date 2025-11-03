Campania din Turcia care livrează troleibuze și tramvaie electrice în Timișoara și Iași

Bozankaya, producător de sisteme electrice de transport public, anunţă că a livrat, până în octombrie 2025, Primăriei din Timişoara toate cele opt troleibuze de 12 metri şi unul articulat, cu o lungime de 18 metri.

În plus, compania a livrat Primăriei din Iaşi un tramvai cu trei module.

”Bozankaya, producător de sisteme electrice de transport public, îşi continuă livrările într-un ritm susţinut în cadrul colaborărilor derulate cu municipalităţile din Timişoara şi Iaşi. În baza contractului semnat cu Primăria Municipiului Timişoara pentru furnizarea a 33 de troleibuze, toate cele opt troleibuze de 12 metri au fost livrate până în octombrie 2025. De asemenea, al doilea dintre cele 25 de troleibuze articulate, cu o lungime de 18 metri, a fost adăugat flotei oraşului”, anunţă compania.

Aceste vehicule vor continua să fie livrate, urmând ca alte 23 de unităţi să ajungă în România până la finalul anului 2025.

Anterior, Bozankaya a furnizat Timişoarei un total de 40 de tramvaie, în cadrul proiectului de modernizare a transportului public demarat în 2019.

Aceste tramvaie sunt capabile să parcurgă până la 70 de kilometri utilizând sistemul propriu de baterii.

De asemenea, în cadrul proiectului ce prevede furnizarea a 18 tramvaie către Primăria Municipiului Iaşi, a fost finalizată livrarea celui de-al şaptelea tramvai cu trei module.

Aceste tramvaie, proiectate special pentru oraşul Iaşi, au o capacitate de 200 de pasageri, o lungime de 20 de metri şi o lăţime de 2,4 metri.

În baza contractului semnat cu municipalitatea în 2019, 16 tramvaie cu cinci module se află deja în circulaţie în oraş. Odată finalizată livrarea tuturor celor 18 vehicule din proiect, Iaşiul va dispune de un total de 34 de tramvaie Bozankaya aflate în exploatare.

Ads

”România este una dintre cele mai dinamice pieţe din Europa în domeniul transportului electric. Colaborările noastre cu municipalităţile din Timişoara şi Iaşi reflectă viziunea Bozankaya de a sprijini oraşele europene în tranziţia către un transport public curat, eficient şi modern”, a declarat Aytunç Günay, preşedintele Consiliului de Administraţie Bozankaya.

Potrivit acestuia, sistemele electrice de transport public nu reprezintă doar un progres tehnologic, ci şi un pas important în reducerea emisiilor.

”Aceste proiecte sunt paşi esenţiali pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii urbane şi pentru construirea unui viitor mai verde pentru generaţiile următoare. România demonstrează că mobilitatea sustenabilă nu mai este un obiectiv, ci o realitate. La Bozankaya, suntem mândri să contribuim la transformarea oraşelor europene prin sistemele noastre de transport public prietenoase cu mediul”, a adăugat el.

Fondată acum 36 de ani, Bozankaya deţine drepturile de proprietate intelectuală asupra vehiculelor şi tehnologiei produse în facilităţile sale de producţie, cu o suprafaţă de 100.000 mp, situate în Ankara. Punând un accent puternic pe cercetare şi dezvoltare, compania a cheltuit peste 50 de milioane de euro pentru 30 de proiecte de cercetare şi dezvoltare. În iunie 2018, Bozankaya a devenit prima companie turcă care a exportat trenuri de metrou, primele livrări fiind destinate proiectului Green Line din Bangkok.

Ads