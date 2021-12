Orașul românesc inclus în topul locurilor din Europa cu cei mai frumoși brazi de Crăciun. Cum arată clasamentul complet

Anual se fac clasamente cu cele mai frumoase târguri de Crăciun, cu destinațiile ideale din Europa pentru petrecerea sărbătorilor, sau cu cele mai spectaculoase lumini amenajate. Anul acesta bradul amenajat într-un oraș din România a ajuns într-un astfel de top.

Concret, este vorba despre topul celor mai frumoși brazi de Crăciun din Europa, în care a fost inclus cel din Brașov, potrivit europeanbestdestinations.com.

Brașovul este descris ca fiind unul dintre cele mai frumoase orașe din țara noastră, fiind lăudate atât târgul de Crăciun, cât și bradul, despre care se spune că se pretează tuturor gusturilor, indiferent de vârstă.

Nu putea să lipsească nici referirea la castelul lui Dracula, cotat de asemenea drept unul dintre cele mai frumoase din Europa.

Clasamentul complet

Ghajnsielem - Gozo Island - Malta

Un brad unic în lume, pentru care au fost folosite 4.500 de sticle reciclate.

The 62 feet tall Ghajnsielem Christmas Tree in #Gozo, Malta has been classified as one of the best and most beautiful in Europe & is wrapped in glass bottles! @VisitMalta @visitmaltany #VisitMalta #MoreToExplore #Christmas #ChristmasTree #ChristmasLights https://t.co/A3SJwGVo48 — The Bradford Group (@TheBradfordGP) December 6, 2021

Favourite tree? Gozo has a fantastic selection of unique trees this year @VisitGozo @ghajnsielem #ChristmasTree pic.twitter.com/bN0bkZq3Qv — From Gozo With Love (@GozoWith) December 12, 2020

Strasbourg - Franța

3, 2, 1 ... 🎄✨ On a des frissons tous les jours à 17h, devant le grand sapin de la place Kléber à #Strasbourg! #StrasbourgCapitaleDeNoël #VisitStrasbourg #Christmas #ChristmasTree pic.twitter.com/O7QnOlQDkc — Strasbourg Tourisme (@Stras_Tourisme) December 3, 2021

Lisabona - Portugalia

Considerat cel mai înalt brad de Crăciun din Europa (76 de metri), este și ecologic, fiind format din LED-uri. Este în întregime artificial și reutilizat în fiecare an. Bucureștiul a încercat să concureze cu construirea unui brad și mai mare, dar Lisabona și-a păstrat titlul de cel mai înalt din Europa.

Lisbon has already embraced the festive season. Our capital is even more enchanting with the wonderful Christmas decorations 🎄💫 Who can't resist the #magic of Christmas either? ❤ 📸 by João Soeiro#CorinthiaMoments #ChristmasTree pic.twitter.com/WFWJCDxl8E — Corinthia Lisbon (@CorinthiaLis) December 6, 2021

Budapesta, Ungaria

Vilnius - Lituania

Bradul are 27 de metri înălțime și 96 de replici uriașe ale fulgilor de zăpadă reali, care au fost măriți de o mie de ori și transformați în sculpturi. Are 3.000 de crengi artificiale, 200 de metri pătrați de oglinzi, 900 de metri de ghirlande și 2.000 de metri de instalație cu lumini.

Viena - Austria

Praga - Republica Cehă

Cologne, Germania

Berlin - Germania

Basel, Elveția

Varșovia, Polonia

The main #Christmas Tree of #Poland lit up at Castle Square in #Warsaw by city mayor Rafal Trzaskowski pic.twitter.com/G7blAzkfti — Чумайдан сільського понаєха (@ukrreporter) December 6, 2021

Kiev, Ucraina

Roma, Italia

🎄 #Rome has lit up the traditional #Christmas tree in Piazza Venezia yesterday! 🎄 Let's see all there is to do for Christmas Holidays in the Eternal City ▶ https://t.co/MYxJH3MDxh#treasureitaly @Turismoromaweb @visit_lazio 📸 instagram @ roma pic.twitter.com/Pgdd5KNcG2 — Italia (@Italia) December 9, 2021

Innsbruck, Austria

Bruxelles, Belgia

Frankfurt, Germania

The @FoodBev team had a great time at this year's @Fi_FiEurope in Frankfurt. Great to meet so many #food and #beverage companies and find out about their plans for 2022. AND we even got to see a huge, real Christmas tree! 🎄🇩🇪🍻 pic.twitter.com/HMLz10AfOq — Siân Yates (@SianFoodBev) December 6, 2021

Tallin, Estonia

York, Marea Britanie

Stockholm, Suedia

Brașov, România

Paris, Franța

Sending out some holiday cheer tonight with photos of my favorite Christmas tree in #Paris, the giant, colorful, creative tree at the #GaleriesLafayette department store. #holidayseason #ChristmasTrees #parisjetaime pic.twitter.com/KaPs7uSGX4 — Alysa Salzberg (@AlysaSalzberg) December 6, 2021

Amsterdam, Olanda

Claes Iversen creates couture Christmas tree for Pulitzer Amsterdam https://t.co/e4kOCrwIk4 pic.twitter.com/gIDWjv0wdB — FashionUnited CA (@FashionUnitedCA) December 10, 2021

Hamburg, Germania

The Christmas tree in the middle of Hamburg this year ✨✨ pic.twitter.com/p9rfgL4hIP — axel.wanders (@AxelWanders) December 5, 2021

Londra, Marea Britanie

Monte Carlo, Monaco

Wroclaw, Polonia

