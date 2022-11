Cum trebuie să arate bradul perfect de Crăciun. Sfaturile specialiștilor: "Poate să fie decorat în culoarea anului, o nuanță subtilă de lila, cu reflexe de mov și de albastru"

Decorarea bradului se poate face și în acord cu paleta cromatică în care am ales să amenajăm locuința FOTO: Unsplash.com

Împodobirea bradului de Crăciun poate fi o adevărată încercare pentru cei care pun mare preț pe decorațiunile de Sărbători. Specialiștii vin cu sfaturi pentru un brad perfect.

Diana Mihăilă, primul specialist în soluții de organizare din România, într-un interviu pentru Ziare.com, a vorbit despre cum ar trebui să arate în acest an bradul mult visat.

Brad în culoarea anului: Very Peri

"Culoarea anului 2022, desemnată de Institutul Pantone, este Very Peri, o nuanță subtilă de lila, cu reflexe de mov și de albastru. Ea poate fi asortată cu alb și argintiu, creând o ambianță calmă și reconfortantă.

Dacă nu suntem mari fani ai trendurilor, clasicele tonuri de verde, roșu și alb se vor încadra perfect în orice decor, nu doar într-unul tradițional. Cu un pic de strălucire, aceste culori sunt instant aduse în actualitate", a spus Diana Mihăilă pentru Ziare.com.

Brad colorat sau monocrom. Tendințe

"Monocrom sau multicolor, nici nu contează. Este o decizie personală și se ia în funcție de starea și de gustul fiecăruia. Totuși, dacă nu avem experiență prea mare în materie de asociere a culorilor, less is more.

O nuanță, două, maxim trei pot fi mai ușor armonizate. Decorarea bradului se poate face și în acord cu paleta cromatică în care am ales să amenajăm locuința, astfel pomul de Crăciun va fi parte integrantă din ambient, nu un element tematic, dar stingher", a punctat specialistul Diana Mihăilă.

Cum se începe decorarea unui brad

"Decorarea bradului se începe din vârf, cu montarea instalației. Dacă pe crengi ar fi ornamente, becurile s-ar putea încurca și ar complica misiunea. Urmează beteala sau ghirlandele din pene ori din materiale reciclate. La final, prindem fundele și globurile.

În unele familii, este o adevărată tradiție ca cel mai tânăr membru să pună la final vârful de brad. Alții fac acest gest după așezarea instalației, pentru a evita să trântească decorațiunile ceramice.

Despodobirea se face invers, de jos în sus, începând cu ornamentele cele mai delicate. Depozităm pe categorii (globuri la globuri, instalații la instalații), căci organizarea de anul acesta ușurează misiunea împodobirii bradului anul următor", explică Diana Mihăilă, pentru Ziare.com.

Brad natural sau artificial

"Din nou, este o chestiune de gust și de obișnuință. Un brad artificial câștigă puncte la aspect, pentru că este uniform, cel natural la miros.

Bradul perfect este cel în jurul căruia se creează o ambianță plăcută, relaxantă, unde familia se strânge, râde, povestește și împarte cadouri.

Este bradul care are pe ramurile sale decorațiuni cu însemnătate, ce amintesc de diferite momente din viață și care inevitabil ne duc cu gândul la bine și la copilărie", spune Diana Mihăilă.

