Brad Pitt a apărut la Berlin, cu ocazia lansarării ultimului său film, într-o ținută neobișțnuită, o fustă, cămașă, sacou și ghete.

Brad Pitt a oferit o explicație bizară pentru că a purtat o fustă la proiecția filmului Bullet Train din Berlin.

Actorul și-a luat un moment pentru a comenta alegerea sa îndrăzneață în materie de modă și a dezvăluit ce l-a inspirat cu ocazia lansării filmului și la Los Angeles.

Brad a spus pentru Variety: „Nu știu! O să murim cu toții, așa că hai să dăm peste cap totul"

În Bullet Train, film regizat de Davis Leitch, Pitt joacă rolul unui asasin cu nume de cod Lady Bug.

