„F1” devine filmul cu cele mai mari încasări din cariera lui Brad Pitt și revine în cinematografele IMAX

Luni, 11 August 2025, ora 14:24
Filmul „F1” tocmai a devenit cel mai mare succes de box-office al lui Brad Pitt, în doar șase săptămâni de la lansare, potrivit Variety. Lungmetrajul lui Joseph Kosinski a avut încasări de peste 552 de milioane de dolari la nivel mondial în 8 august, spulberând recordul anterior al actorului, deținut de „World War Z” (540 de milioane de dolari în 2013).

Brad Pitt îl interpretează pe Sonny Hayes, un campion de Formula 1 care a fost forțat să se retragă mai devreme din cauza unei accidentări grave. El revine pe circuit pentru a salva echipa unui vechi prieten.

Dincolo de succesul personal al lui Brad Pitt, aceste cifre reprezintă un punct de cotitură istoric pentru Apple TV. Serviciul de streaming nu a mai avut până acum astfel de încasări la box-office - recordul său anterior fiind deținut de „Napoleon” al lui Ridley Scott (221 de milioane de dolari în 2023).

„Publicul din întreaga lume a aclamat F1, filmul, ca fiind o experiență cinematografică plină de adrenalină (...). Joe, Jerry, Brad, Lewis și echipa vizionară din spatele filmului au creat un blockbuster de vară care combină emoția și acțiunea”, a declarat Matt Dentler, Head of Feature Films la Apple Original Films, într-un comunicat.

Filmul va fi relansat în IMAX începând cu 15 august în Statele Unite. O modalitate de a-i asigura continuarea succesului pe marele ecran.

