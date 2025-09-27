Jennifer Aniston a fost cea care s-a despartit de Brad Pitt, cand a aflat de Angelina

Nici dupa sase ani de la despartirea dintre Brad Pitt si Jennifer Aniston, actorii nu au parte de liniste, noi detalii despre acest eveniment iesind la iveala.

In autobiografia sa, producatorul fimului "Mr. & Mrs. Smith", Arnon Milchan, a dezvaluit ca Jennfier Aniston a fost cea care a pus punct relatiei, dandu-l afara din casa pe Brad Pitt, dupa ce a aflat ca actorul s-a indragostit de Angelina Jolie, potrivit The Province.

"La inceput, Jen nu credea ca el este implicat intr-o relatie cu Angelina. A inceput sa intrebe in jur, insa nimeni nu ii spunea nimic pentru ca ii erau loiali lui Brad. Asa ca l-a intrebat direct. El a negat", dezvaluie Milchan in cartea "Confidential: Viata unui agent secret".

Adevarul a iesit la iveala cand cei doi au plecat intr-o vacanta in Insulele Caraibe cu Courteney Cox si sotul ei, David Arquette, iar Brad s-a hotarat sa spuna adevarul.

"El a recunoscut in cele din urma ca s-a indragostit de Angelina. Jen s-a enervat si l-a alungat", se mai arata in carte.

Brad s-a intors in casa in care locuia cu Jennifer doar pentru a-si strange lucrurile si apoi s-a mutat in casa producatorului, unde a stat pe perioada filmarilor.

