Bradul amplasat în Gara din Kiev, alimentat cu energie cu ajutorul călătorilor care pedalează VIDEO

Locuitorii Kievului păstrează magia Crăciunului iluminând pomi de Crăciun prin diverse trucuri, după întreruperi de electricitate în capitală şi în regiuni ucrainene, după un nou val de atacuri cu drone al Rusiei, ca în Gara din Kiev, unde un mic generator legat la o bicicletă de cameră permite iluminarea bradului cu ajutorul călătorilor care pedalau, relatează The Huffington Post

”Toată noaptea, drone inamice au încercat să lovească instalaţii energetice”, antrenând ”o situaţie dificilă în sistemul energetic” şi ”întreruperi de electricitate” la Kiev şi în alte zece regiuni din ţară, a anunţat operatorul naţional ucrainean Ukrenergo.

This is what the #Christmas tree looks like at the #Kyiv railway station. The lighting is powered by an exercise bike. pic.twitter.com/mNUqb7vuM5