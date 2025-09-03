Un bac pe care era un camion s-a scufundat în Dunăre, în județul Brăila. "E ireal! Reprezintă un pericol!"

Un bac pe care era un camion s-a scufundat în Dunăre FOTO debraila.ro

Un incident grav a avut loc miercuri seara, 3 septembrie, pe Dunăre. Un bac pe care era un camion s-a scufundat în fluviu pe brațul Măcin-Dunărea Veche, în apropierea localității brăilene Frecăței.

debraila.ro scrie că un bac de mici dimensiuni, pe care se afla un camion încărcat cu cereale, s-a scufundat în fluviu imediat după ce a plecat de pe malul brăilean. Din fericire, nu au existat persoane rănite.

Zona trecere bac face legătura între județul Brăila și județul Tulcea, respectiv Frecățeii (Brăila) și Ostrov (Tulcea).

Oamenii din zonă spun că agenții economici care efectuează cursele nu ar avea autorizație pentru astfel de transporturi, iar bacuri de mici dimensiuni sunt folosite pentru a trece Dunărea inclusiv camioane cu mare încărcătură. Miercuri seară, însă, greutatea i-a fost fatală bacului, care s-a dus pe fundul Dunării.

"Bacul scufundat a fost adus acum câteva zile. E ireal! Reprezintă un pericol. Transportă și supratonaj. Sunt multe probleme", a relatat pentru sursa citată un localnic din zonă.

Autoritățile investighează acum acuzațiile de ilegalități care planează asupra transportului pe apele Dunării.

