Scandal monstru la Brăila. Un individ violent a sărit în curtea vecinului și l-a bătut cu ce i-a venit la îndemână, o scândură, o furcă și o sapă. Agresorul a ajuns în arest

Autor: Adrian Zia
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 19:32
Bărbat arestat Foto: Hepta

Un bărbat din județul Brăila a fost reținut după ce, în urma unui conflict cu un vecin, a intrat în curtea acestuia, i-a pulverizat spray lacrimogen în față și l-a lovit cu o scândură, cu o furcă și cu o sapă. În timp ce victima era la pământ, el a continuat să o lovească și a tăiat-o cu un cutter în zona cervicală și la o ureche.

Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila au informat, marți, că pe rolul instituției a fost înregistrat un proces-verbal de sesizare din oficiu al Inspectoratului de Poliție Județean Brăila - Serviciul Investigații Criminale într-un dosar de tentativă de omor și violare de domiciliu.

Luni seară, IPJ Brăila a fost sesizat, prin apel la 112, de către o femeie din localitatea Bărăganu, județul Brăila, cu privire la faptul că soțul său a avut un conflict verbal cu un vecin, iar acesta din urmă a intrat în curte, i-a pulverizat spray iritant-lacrimogen în față victimei și a lovit-o cu o sapă și cu o furcă.

Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila și polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale s-au deplasat acolo pentru cercetări, fiind începută urmărirea penală in rem pentru tentativă de omor și violare de domiciliu. Ulterior, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspect, cercetat pentru tentativă de omor și violare de domiciliu.

”În fapt, suspectul D.O.C. și victima T.V. au avut un conflict verbal la data de 22.09.2025, în jurul orei 18.00, în urma căruia suspectul a pătruns în curtea locuinței persoanei vătămate, înarmat cu o scândură ruptă din gard, un spray iritant lacrimogen și un cutter, aplicându-i victimei lovituri în zona capului și a spatelui, apoi s-a înarmat cu o furcă și, ulterior, cu o sapă, continuând să aplice victimei lovituri în zona capului și a coastelor, timp în care victima se afla prăbușită la pământ; după aplicarea acestor lovituri a folosit un cutter și i-a aplicat victimei lovituri în zona cervicală, după care i-a tăiat urechea stângă”, a arătat Parchetul.

Marți, 23 septembrie, agresorul a fost reținut pentru 24 de ore.

