A dat buzna in casa unei batrane ca sa o violeze. Cine a salvat-o in ultimul moment

Un tanar, in varsta de 29 de ani, din satul brailean Perisoru, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile pentru tentativa la viol, violare de domiciliu si distrugere. In seara de 29 ianuarie, in jurul orei 20,20, politistii din cadrul Politiei orasului Ianca au fost sesizati printr-un apel la 112, de catre o femeie, in varsta de 67 de ani, din satul Perisoru, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei tentative de viol."Din primele cercetari a rezultat faptul ca in aceeasi seara, in ... citeste toata stirea