Angajat special la Situatii de Urgenta Braila. Max, cainele salvator al victimelor de sub daramaturi

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Braila are un angajat special, care va avea ca sarcina salvarea victimelor de sub daramaturi. Este vorba despre Max, un caine din rasa ciobanesc belgian, care urmeaza sa fie antrenat la Centrul Chinologic Sibiu. Pentru prima data, ISU Braila are in dotare un caine care va special antrenat pentru a fi folosit la actiuni de cautare si salvare a victimelor prinse sub daramaturi. Este vorba de un caine din rasa ciobanesc belgian, are patru luni si a fost ... citeste toata stirea