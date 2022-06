Barbatul care plesnea peste fund elevele, pe strada, pus in libertate. Tribunalul a anulat arestul preventiv

Barbatul de 64 de ani considera ca este amuzant sa loveasca la fund adolescentele in timp ce se plimba cu bicicleta. Arestat initial pentru agresiune sexuala, acesta a fost plasat ulterior in arest la domiciliu. Tribunalul Braila a decis pe 21 iunie sa il plaseze in arest la domiciliu pe Filip Avramescu, un barbat de 64 de ani din Braila, acuzat de agresiune sexuala. Initial, Judecatoria dispusese arestarea preventiva a braileanului.Potrivit anchetatorilor, braileanul a fost reclamat la ... citeste toata stirea