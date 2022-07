Batrana jefuita si violata de un adolescent mascat. A dat buzna in casa femeii si i-a cerut banii

Un adolescent in varsta de 15 de ani, din localitatea braileana Galbenu, a fost retinut preventiv pentru talharie si viol dupa ce, duminica, 17 iulie, a violat o batrana din localitate, in locuinta acesteia. Duminica, 17 iulie, in jurul orei 17,00, politistii braileni au fost sesizati printr-un apel la numarul de urgenta 112 cu privire la faptul ca o femeie, in varsta de 76 de ani, din localitatea Galbenu, ar fi fost violata de o persoana necunoscuta."Politistii s-au deplasat la fata locului ... citeste toata stirea