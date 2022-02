Braileanul care si-a ucis cumnata din razbunare a fost trimis in judecata. Tanara urma sa nasca peste cateva zile

Un barbat din Braila a fost trimis in judecata pentru omor calificat si distrugere. Individul a socat o tara intreaga deoarece a dat foc casei in care locuia cu fratele si cumnata sa, iar cand tanara insarcinata in luna a noua a sunat la 112, a injunghiat-o fara mila in inima. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Braila au finalizat cazul infiorator al crimei din comuna braileana Maxineni.In noaptea de 20 spre 21 octombrie 2021, o tanara de 27 de ani, care urma sa nasca in cateva zile, ... citeste toata stirea