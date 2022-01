Caini infometati si lasati sa moara de frig, salvati de politisti. Ce a patit proprietarul animalelor

Politistii Biroul pentru Protectia Animalelor Braila au salvat trei caini de rasa comuna de la o moarte sigura. Proprietarul nu le dadea de mancare si le tinea in frig, fara sa le asigure un minim adapost. In cursul zilei de luni, 10 ianuarie, in urma unei sesizari primite la Biroul pentru Protectia Animalelor Braila, politistii s-au deplasat la un imobil, din localitatea Lacu Sarat, unde au gasit trei caini de rasa comuna, care erau tinuti in conditii improprii, fara adapost, hrana, fiind ... citeste toata stirea