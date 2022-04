Cine a spart turma. Dintr-o stana au fost furati mieii si toti cainii de paza

Politistii braileni au fost chemati sa solutioneze un furt mai putin obisnuit. Un cioban a reclamat ca hotii au dat iama la stana lui, de unde au furat opt miei, dar si cainii care ar fi trebuit sa pazeasca locatia. Pe 11 aprilie, politistii Sectiei 3 Politiie Rurala Faurei au identificat si retinut pe baza de ordonanta, pentru 24 de ore, trei indivizi: un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Visani, un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Surdila-Gaiseanca, si un barbat in varsta de ... citeste toata stirea